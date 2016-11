Für den FC Augsburg stehen derzeit die bayerischen Wochen an. Im DFB -Pokal und in der Liga traten die Fuggerstädter zuletzt zweimal gegen die Bayern an - beide Spielen entschied der Branchenprimus mit 3:1 für sich.

Wenn die Mannschaft von Dirk Schuster zum nächsten Derby nach Ingolstadt reist, wäre ein Sieg wichtig für die Stimmung in Augsburg. Denn die ist nach fünf sieglosen Spielen in Serie im Keller.

Kritik an Schusters Taktik

Auf dem Weg dahin befindet sich auch die Mannschaft, weshalb zuletzt vermehrt Kritik an der taktischen Ausrichtung Schusters laut wurde. Zu defensiv sei die - so der Tenor vieler Fans, die deshalb die Rückkehr von Augsburgs bestem Angreifer Alfred Finnbogason (Adduktorenprobleme) herbeisehnen.

Gegen den FC Ingolstadt ist der FCA unabhängig von dieser noch unsicheren Personalie favorisiert, schließlich haben die Schanzer einen denkbar schlechten Start hingelegt. Die Zweifel an Trainer Markus Kauczinski wachsen.

Kauczinski unter Druck

Wie der Hamburger SV hat auch Ingolstadt nur zwei Punkte aus neun Spielen auf dem Konto. Die Bilanz eines Absteigers: In der gesamten Bundesliga-Historie hatten zum gleichen Zeitpunkt nur drei Teams ebenso wenig oder sogar noch weniger Punkte - sie alle stiegen am Saisonende ab. Das will der FCI im zweiten Bundesligajahr unbedingt vermeiden. "Ich glaube an die Qualität der Mannschaft und glaube, dass wir es schaffen, den Dreh zu kriegen ", sagte Kauczininski.

Vom aggressiven Pressing der vergangenen Saison sind die Schanzer allerdings meilenweit entfernt, die Änderungen von Kauczinski gehen ins Leere. Dass der 46-Jährige zuletzt von sich aus die "Wochen der Wahrheit" ausgerufen hat, setzt ihn zusätzlich unter Druck.

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt: Nyland - Hadergjonaj, Matip, Tisserand, Suttner - Roger, Cohen - Hartmann, Groß - Hinterseer, Lezcano



FC Augsburg: Hitz - Verhaegh, Janker, Hinteregger, Stafylidis - Kohr, Baier - Koo, Halil Altintop, Schmid - Ji

