Maik Walpurgis war restlos begeistert: " Großes Kompliment an die Mannschaft. Sie hat die Mentalität und den Glauben, auch Rückschläge der letzten Wochen wegzustecken. So etwas geht nur mit einer geschlossenen Teamleistung. "

Soeben hatten seine Jungs der Frankfurter Eintracht die erste Heimpleite nach zuvor elf Spielen ohne Niederlage beschert. Und sich damit im Kampf um den Klassenerhalt wieder auf Kurs gebracht. Der rettende Platz 15 ist nur noch zwei Zähler entfernt - die "Schanzer" sind wieder in Schlagdistanz.

Ein Knackpunkt war auch die Standardstärke der Bayern. Der starke Pascal Groß schlug in Frankfurt eine Ecke zur Führung und verwandelte später seinen ersten Bundesliga-Strafstoß zum 2:0-Endstand. Zuvor hatte Makoto Hasebe seinen Elfmeter für Frankfurt versiebt.

Gladbach bricht derzeit Rekorde

Mit vergebenen Elfmetern kennt man sich auch beim Gegner aus Mönchengladbach aus. Die Gladbacher hatten zuletzt drei Strafstöße in Serie und vergab sich durch Andre Hahn, Lars Stindl und Thorgan Hazard allesamt – eine einmalige "Verballer-Orgie" in der langen Bundesliga-Geschichte des VfL . Doch dann kam das Spiel in Florenz, wo Lars Sindl sein Team mit einem verwandelten Strafstoß zum 1:2 kurz vor der Pause wieder ins Spiel brachte.

Die Borussen kommen nach dem spektakulären 4:2-Erfolg beim AC Florenz mit viel Rückenwind nach Bayern. Vor allem Kapitän Stindl müssen die "Schanzer" wohl besonders im Auge behalten: Der Kapitän war es, der die Borussen mit drei Treffern in Italien auf die Siegerstraße brachte.

Video starten, abbrechen mit Escape Gladbach siegt 4:2 in Florenz - die Tore | Morgenmagazin | 24.02.2017 | 01:33 Min. | Verfügbar bis 03.03.2017 | Das Erste

Immer mehr Sicherheit

Außerdem sind die einstigen "Auswärtsdeppen" aus Gladbach unter Dieter Hecking in der Fremde auch in der Bundesliga noch ungeschlagen. Überhaupt: Trotz der Pleite zuletzt gegen Leipzig in der Liga liest sich die Bilanz des früheren Wolfsburgers sehr ordentlich. Zehn Punkte aus fünf Ligaspielen, das würde hochgerechnet für einen Platz im internationalen Geschäft reichen.

Während Gladbach noch auf einen Einsatz von Raffael hofft, müssen die Ingolstädter auf einen ehemaligen Borussen verzichten. Stürmer Mathew Leckie ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für zwei Spiele gesperrt worden. Der Australier hatte in Frankfurt die Rote Karte für ein überhartes Einsteigen im Zweikampf gesehen.

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt: Hansen - Matip, Roger, Bregerie - Hadergjonaj, Cohen, Morales, Suttner - Groß, Jung - Lezcano



Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Dahoud - Herrmann, Johnson - Raffael, Stindl



Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

red/dpa/sid | Stand: 24.02.2017, 08:34