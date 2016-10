Es läuft einfach nicht beim FC Ingolstadt: Nur ein Punkt aus sieben Spielen, zuletzt sechs Niederlagen in Serie - die Bilanz der Schanzer ist die eines Absteigers. Trainer Markus Kauczinski hat dennoch die volle Rückendeckung der Verantwortlichen.

Allerdings wartet der FCI vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund nach drei Heimspielen weiter auf den ersten Punktgewinn im eigenen Stadion. Allzu lange sollte der nicht mehr auf sich warten lassen, wie der Blick auf die Statistik verdeutlicht: In der Bundesliga-Historie verloren nur fünf Teams die ersten vier Heimspiele einer Saison - zuletzt schaffte das der VfB Stuttgart in der letzten Spielzeit. Am Ende stiegen die Schwaben ab.

Hoffnungsträger Kittel

Einer, der mithelfen soll, dass dieses Schicksal nicht auch Ingolstadt ereilt, ist Sonny Kittel. Der 23-Jährige kam im Sommer aus Frankfurt und absolvierte seitdem ein mehrmonatiges Aufbautraining, um seine langwierigen Kniebeschwerden in den Griff zu bekommen.

In der Länderspielpause war es dann soweit: Im Freundschaftsspiel gegen die Würzburger Kickers (1:2) kam Kittel zu seinem Debüt und traf prompt zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Ein Hoffnungsschimmer für den offensiv bislang doch sehr zahmen FCI : Vier erzielte Treffer bedeuten nach dem HSV die zweitschlechteste Offensive der Liga.

Dortmunder Verletzungsmisere

Für Probleme dieser Art hatte BVB -Trainer Thomas Tuchel lange nur ein müdes Lächeln übrig. Alleine Pierre-Emerick Aubameyang (6 Saisontore) erzielte bislang mehr Tore als alle Spieler des FC Ingolstadt zusammen. Frei von Sorgen ist Tuchel dennoch nicht, gerade auswärts bleibt der BVB häufig unter seinen Möglichkeiten: In zwei der drei Auswärtsspiele ging man als Verlierer vom Platz.

Dazu kommen personelle Probleme. Vom Champions League-Spiel bei Sporting Lissabon unter der Woche kehrten Marc Bartra und Matthias Ginter angeschlagen zurück. Sollten sie gegen Ingolstadt ausfallen, müsste Tuchel auf bis zu elf Feldspieler verzichten.

Stand: 21.10.2016, 08:27