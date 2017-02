Beim FC Bayern ist ein wenig Sand im Getriebe: erst das etwas überraschende 1:1 in der Liga gegen Schalke 04, dann das mühselige 1:0 im Pokal gegen erschreckend schwache Wolfsburger. Überzeugende, berauschende Spiele sehen anders aus. Dass die Bayern trotz Überlegenheit ihre Partien nicht mehr so souverän für sich entscheiden, führt Präsident Uli Hoeneß auf fehlendes Selbstvertrauen zurück.

Auch auf Personalebene sorgen die Münchener derzeit für viel Aufmerksamkeit. So hat Philipp Lahm das Ende seiner Karriere verkündet. Und Manuel Neuer ließ gegen Schalke einen durchaus haltbaren Freistoß passieren.

Doch natürlich gibt es auch gute Nachrichten: Bayern steht im Pokal-Viertelfinale und steht in der Liga immer noch an der Tabellenspitze. Und personell kann man auch nicht überall klagen: Xabi Alonso ist zum Beispiel in hervorragender Verfassung. Er war am 19. Spieltag der beste Zweikämpfer der Liga, entschied 90 Prozent der Duelle für sich. Und Robert Lewandowski hat in den vergangenen sieben Bundesliga-Spielen acht Mal getroffen.

FC Ingolstadt in akuter Abstiegsgefahr

Für Ingolstadt heißt das: besser keine drei Punkte einplanen. Ohnehin hat der FCI bislang alle vier Pflichtspiele gegen die Bayern verloren. Wobei sich die die Ingolstädter aber recht wacker schlugen. In der vergangenen Saison war Pep Guardiola nach dem Spiel voll des Lobes: "Wir haben gegen die beste Mannschaft gespielt, die wir in dieser Saison getroffen haben.“

In dieser Saison nutzt das Lob natürlich nichts mehr. Die Ingolstädter stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz und brauchen dringend Punkte. Der Start ins Jahr 2017 war eher durchwachsen. Einem furiosen Sieg gegen den HSV (3:1) stehen zwei Niederlagen gegenüber - ein 0:1 gegen Schalke und das jüngste 0:1 gegen Hertha BSC, bei dem sich der FCI ziemlich ideenlos präsentierte.

Das muss sich schleunigst ändern, denn nach dem Bayern-Spiel warten Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim, Köln und Dortmund auf Ingolstadt. Keine rosigen Aussichten im Abstiegskampf ...

red/dpa/sid | Stand: 10.02.2017, 08:00