Das kleine rheinische Derby am 33. Spieltag wirft seine Schatten voraus - davor ist auch ein erfahrener Profi wie Leverkusens Stürmer Stefan Kießling nicht gefeit. "In zwei Wochen" , sagte der 33-Jährige, als er kurz vor Mitternacht nach dem 1:4-Debakel gegen Schalke am Zaun auf die aufgebrachten Fans einredete, "hauen wir die Scheiß-Kölner weg."

Kießling mit klarer Kampfansage

Nach heftiger Aufregung aus Köln ruderte Kießling zurück - er habe niemanden beleidigen wollen, das sei alles aus der Emotion heraus gekommen, entschuldigte er sich. Sicher ist: die Beschimpfungen des Rivalen rheinabwärts war das Emotionaliste, was in der jüngeren Vergangenheit aus der Farbenstadt kam. Emotionaler alle Male als die blutleeren Auftritte daheim gegen Schalke oder in Freiburg.

Unangenehmer Nebeneffekt: Der Champions-League-Teilnehmer steckt auf einmal mittendrin im Abstiegskampf - und trifft mit Ingolstadt nun auf ein weiteres Kellerkind, das gegen Leverkusen ebenfalls zum Siegen verdammt ist. "Wir müssen gucken, dass wir den Kampf annehmen", sagt Kießling. "Das wird ein Drecksspiel werden, da wird um jeden Zentimeter gefightet. Wir können da nicht mit unserer Schönspielerei anfangen."

Auswärtspunkt in Leipzig als Mutmacher

Den Gastgebern scheint indes ein bisschen die Puste auszugehen, auch wenn der Punkt in Leipzig am vergangenen Spieltag in Unterzahl aller Ehren wert war. Es war aber auch der einzige Zähler aus den vergangenen drei Spielen, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt weiterhin vier Punkte.

Zur Vorbereitung sollte der FCI sich an das Hinspiel erinnern - da siegten die Ingolstädter mit 2:1 in Leverkusen. Auch die Rückrundentabelle macht Mut - da liegt der FCI mit 17 Zählern auf Rang zehn, Leverkusen grüßt mit nur zwölf Punkten vom Relegationsrang.

Morales und Roger fehlen gesperrt

Allerdings fehlen Ingolstadt zwei wichtige Akteure: Alfredo Morales sah in Leipzig die gelb-rote Karte, Roger sitzt eine Gelbsperre ab. Dafür ist Pascal Groß wieder mit dabei, der in Leipzig seinerseits gelbgesperrt fehlte. Den Punktgewinn sieht er als Mutmacher. "Es war wichtig, dass wir mal wieder zu Null gespielt haben" , findet Groß. "Nun wollen wir mit einem Heimsieg nachlegen."

Die möglichen Aufstellungen:

FC Ingolstadt 04: Hansen; Matip, Bregerie, Tisserand; Hadergjonaj, Cohen, Christiansen, Suttner; Groß, Leckie; Lezcano.

Bayer 04 Leverkusen: Leno; Hilbert, Tah, Dragovic, Wendell; Baumgartlinger, Kampl; Bellarabi, Mehmedi; Volland, Kießling.

Schiedsrichter: Osmers (Hannover)

Stand: 05.05.2017, 08:00