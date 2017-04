Video starten, abbrechen mit Escape Walpurgis: "Enorm wichtiger Sieg" | Sportschau | 05.04.2017 | 00:27 Min. | Verfügbar bis 05.04.2018 | Das Erste

Abstiegskampf wieder spannend

Ingolstadt kommt mit Volldampf

Durch zwei Siege in Serie hat der FC Ingolstadt den Abstiegskampf in der Bundesliga wieder spannend gemacht. Und die Schanzer wähnen sich psychologisch im Vorteil. In Darmstadt hat das Team jetzt die Chance, den Abstand auf Platz 16 weiter zu verkürzen.