Fußball-Fans, die sich ein spannendes Meisterschaftsrennen wünschen, hatten im Oktober ein paar schöne Tage. Innerhalb von nur zwei Wochen spielte der FC Bayern zweimal nur remis. Sollten die Bayern etwa...? Nein. Die Münchener gewannen zuletzt zweimal in der Liga souverän (Augsburg, Gladbach), dazu im Pokal (Augsburg) und in derChampions League (Eindhoven). Keine Rede mehr von einer möglichen Krise. Gegen Hoffenheim auf einen weiteren Sieg zu wetten, ist nicht allzu risikoreich.

Zumal die Bilanz der TSG gegen die Bayern wirklich nicht gut ist. 16 Mal haben die beiden Teams in der Liga schon gegeneinander gespielt, und bisher hat Hoffenheim exakt null Mal gewonnen. Beim letzten Unentschieden im März 2014 (3:3) trafen noch Modeste, Salihovic und Firmino für 1899 sowie Shaqiri und Pizarro für die Bayern. Lange her...

Sehr aktive Bayern-Offensive

Mit Robert Lewandowski und Arjen Robben verfügen die Bayern aktuell über zwei absolute Topstürmer. In der Torschützenliste ist Lewandowski nach einer kleineren Durststrecke schon wieder auf Platz 2, Robben war in seinen fünf Saisonspielen an fünf Treffern beteiligt.

Dazu kommen weitere eindrucksvolle Zahlen: Die Bayern erzielten in dieser Saison bislang die meisten Tore (23), gaben die meisten Torschüsse ab (161) und vergaben die meisten Großchancen (9).

Hoffenheim überraschend stark

Unterschätzen sollten die Münchener trotz allem ihren Gegner nicht. Denn auch die in der Liga noch immer ungeschlagenen Hoffenheimer haben tolle Zahlen im Gepäck - 17 Tore, 152 Torschüsse, Platz drei in der Tabelle.

Und auch hinten fluppt es: Früher war Hoffenheim defensiv anfällig, lebte vor allem von schnellen Kontern und Klassespielern wie Firmino oder Volland. Jetzt steht ein gut abgestimmtes Team auf dem Platz - mit 53,7 Prozent Ballbesitzphasen und 51,1 Prozent gewonnener Zweikämpfe.

Vor allem Niklas Süle sticht heraus. Der 21-Jährige spielt eine ganz starke Saison, holte zudem Silber bei Olympia und feierte sein Länderspiel-Debüt. Und gegen die Hertha erzielte er auch noch sein erstes Bundesliga-Tor seit zwei Jahren. Läuft ...

Mögliche Aufstellungen

Bayern München: Neuer - Lahm, Hummels, Boateng, Alaba - Xabi Alonso - Kimmich, Vidal - Müller, Douglas Costa - Lewandowski



1899 Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Kaderabek, Toljan - Rudy - Rupp, Demirbay - Wagner, Kramaric

Stand: 04.11.2016, 08:29