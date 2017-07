Die SMS war wohl im Scherz gemeint. "Wenn du Bundesliga spielen willst, bist du bei uns herzlich willkommen" , schrieb Wolfsburgs Trainer Andries Jonker an Thomas Müller. Das war kurz nachdem die Bayern aus München den kolumbianischen Offensivspieler James Rodriguez von Real Madrid verpflichtet hatten. Der Nationalspieler nahm es wie immer mit Humor. Er kennt Jonker aus gemeinsamen Tagen bei den Bayern. Der Niederländer war von 2009 bis 2011 Co-Trainer von Louis van Gaal.

Ernster als Jonker meinen es da schon der FC Chelsea, der FC Arsenal, Juventus Turin und der FC Liverpool. Die sollen großes Interesse an Müller haben, berichtet die "Sport-Bild". Dass Trainer Carlo Ancelotti vorne aus dem Vollen schöpfen kann, weiß auch die Konkurrenz. Und sie glaubt, dass Müller jetzt wohl mehr denn je um seinen Platz im Bayern-Mittelfeld bangen muss.

Keine gute Saison

Der hatte in der Tat keine gute Saison bei den Bayern. Ihm gelangen in 29 Bundesligaspielen nur fünf Tore - in der Saison davor waren es 20 Treffer in 31 Partien gewesen. Deshalb hatte Müller in den wichtigen Spielen oft nur noch eine Nebenrolle eingenommen, etwa in der Champions League.

Man darf in der Tat sehr gespannt sein auf Ancelottis erste Elf. Neben James Rodriguez und Müller tummeln sich in der Offensivabteilung auch noch Franck Ribery, Arjen Robben, Robert Lewandowski, Thiago, Kingsley Coman und Renato Sanches. Sollte Ancelotti mit einer Viererkette und einer "Doppel-Sechs" agieren, bleiben vorne aber nur noch vier freie Plätze für acht Spieler. Douglas Costa ist wegen des Gerangels schon zu Juventus Turin geflüchtet.

Zeit für Streicheleinheiten

Der Rekordmeister verschwendet allerdings keinen Gedanken daran, auch Weltmeister Müller abzugeben. "Thomas ist immer noch unverkäuflich, da er perfekt zum FC Bayern passt", sagt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Jede Menge Lorbeeren gab es auch von Münchens ehemaligem Sportvorstand Matthias Sammer. "Für mich ist Thomas Müller - mit dem ein oder anderen Spieler auch - die Seele des FC Bayern. Und das sollte auch der Klub verstehen. So ein Spielertypus wie Thomas Müller ist einzigartig auf der Welt" , sagt Sammer: "Er ist so wichtig. Er ist ein Idol, eine ganz, ganz wichtige Integrationsfigur für die Zukunft dieses Klubs."

"James soll niemanden ersetzen"

Auch Ancelotti weist immer wieder darauf hin, dass James Rodriguez kein Ersatz für Müller sei. "Wir haben ihn nicht gekauft, um irgendwen zu ersetzen, sondern um ein besseres Team zu bekommen, um die Qualität zu erhöhen" , sagt der Italiener. Und er stellte klar, dass auch der Kolumbianer "keine Einsatzgarantie" habe: "Wir haben einen großen Wettbewerb im Team. Das ist gut für uns" , sagt Ancelotti.

Müller bleibt gelassen

Das sieht übrigens auch Müller so. Der präsentiert sich im Training nach seinem langen Urlaub frisch und voller Tatendrang. "Der Trainer kann sich glücklich schätzen, aus so einem Angebot auszuwählen" , sagt der 27-Jährige: "James ist ein Spieler, der uns besser macht und mehr Optionen gibt." Die Betonung legt dabei auf "uns" . Müller selbst scheint also keinen Gedanken an einen Wechsel zu verschwenden.

Gleichwohl weiß er, dass es in der kommenden Saison besser laufen sollte. "Thomas als auch wir sind uns in der Bewertung der letzten Saison einig: Es war keine gute. Aber das ist auch kein Problem. Thomas weiß auch, dass er da ein Stück mehr bringen muss" , sagt Rummenigge. Die Verpflichtung von James Rodriguez sei nicht als Misstrauensvotum gegenüber Müller zu verstehen. "Das heißt überhaupt nichts" , stellt Rummenigge klar: "Thomas hat absolut die Qualität, sich gegen jeden und alles durchzusetzen und Stammspieler zu sein. Das ist sein Ziel, und das ist auch unser Wunsch."

Antwort auf dem Platz

Und auch Andries Jonker macht sich keine großen Sorgen um seinen ehemaligen Schützling. "Am Ende spielen die, die Tore schießen. Und Müller schießt Tore ", sagt der Wolfsburger Coach. Müller gab seine Antwort derweil auf dem Platz. Beim James-Debüt bei einem Turnier in Mönchengladbach war es Müller, der die entscheidenden Treffer machte.

