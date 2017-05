Bei der Presssekonferenz unter der Woche hatte Philipp Lahm die Lacher auf seiner Seite: " Ich bin bei meinen Eltern und Großeltern groß geworden - naja, groß geworden nicht so. Aber bei ihnen aufgewachsen ", sagte der 1,70 Meter große Ex-Nationalspieler. Trotz des Witzes überwog bei den meisten Zuhörern Wehmut: Gegen Freiburg bestreitet Lahm sein letztes Pflichtspiel für den FC Bayern München. Und beendet damit eine beeindruckende Karriere.

Die Zahlen sprechen für sich: 384 Bundesligaspiele, 114 Champions-League-Auftritte, 113 Länderspiele. Lahm wurde Weltmeister 2014, holte im Jahr zuvor den Champions-League-Titel und gewann quasi nebenher acht deutsche Meisterschaften und sechs Mal den DFB -Pokal.

Auch Alonso beendet seine aktive Karriere

Vor allem aber war und ist er der Inbegriff des Musterprofis: " Ich hatte als Trainer selten einen Profi wie Philipp Lahm. Einen, der tagtäglich so intensiv, so akribisch und so gezielt gearbeitet hat wie er. Philipp hat sich dazu noch jeden Tag selbst hinterfragt: Was muss ich tun, was kann ich tun, wie muss ich leben, um besser zu werden ", sagt sein ehemaliger Coach Jupp Heynckes. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Lahm ist nicht der einzige, der "Servus" sagt - beziehungsweise "Adios": Nicht minder erfolgreich als Philipp Lahm war Xabi Alonso, der seine fast 18-jährige Profikarriere beendet. Auch der 35-Jährige blickt auf eine beeindruckende Trophäensammlung zurück. Der Spanier wurde unter anderem Welt- und zweimal Europameister, gewann zweimal die Champions League, wurde viermal Meister (einmal in Spanien, dreimal mit Bayern) und viermal Pokalsieger (zweimal in Spanien, je einmal in Deutschland und England). Kann man machen.