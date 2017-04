Nach Madrid kommt Mainz. Für den FC Bayern München steht nach dem unglücklichen Aus in der Champions League wieder der Liga-Alltag auf dem Programm. Bei acht Punkten Vorsprung und noch fünf ausstehenden Spielen ist der Meistertitel aber nur noch Formsache.

Gut möglich also, dass Trainer Carlo Ancelotti kräftig durchwechseln wird. Sieben oder acht Wechsel im Vergleich zur Startelf in Madrid wären keine Überraschung, zumal Torhüter Manuel Neuer mit einer Fraktur im Fuß ohnehin für den Rest der Saison ausfällt.

Drei Siege brauchen die Münchner noch, um die 27. Meisterschaft perfekt zu machen. Um also vor dem Spitzenspiel gegen Verfolger Leipzig (33. Spieltag) Ruhe zu haben, ist ein Sieg gegen Mainz 05 Pflicht.

Mainz siegte 2015/16 in München

Die Mainzer aber wissen, wie man den FC Bayern ärgert. Die letzte Bundesliga-Heimniederlage kassierte Bayern in der letzten Saison gegen die 05er. Überhaupt gewannen nur die Dortmunder (3-mal) häufiger als Mainz (2-mal) in München, seit die ihre Heimspiel in der neuen Arena antreten (Sommer 2005).

Für das Team von Trainer Martin Schmidt ist das Spiel in München der Auftakt zu einem schweren Restprogramm. Die wichtigen Punkte im Abstiegskampf muss der aktuelle Tabellen-15. gegen Borussia Mönchengladbach, den Hamburger SV, Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln holen. In der Hinrunde holten die Rheinhessen gegen diese fünf Gegner magere vier Punkte.

Ein Garant für einen Erfolg beim FC Bayern könnte Verteidiger Niko Bungert sein. Er war als einziger Mainzer bei allen vier Siegen des FSV über den deutschen Rekordmeister dabei.

Mögliche Aufstellungen

Bayern München: Ulreich - Rafinha, Hummels, Alaba, Juan Bernat - Kimmich, Vidal - Robben, Thiago, Coman - Müller

1. FSV Mainz 05: Lössl - Balogun, Bell, Hack, - Donati, Frei, Latza, Brosinski - Öztunali, Quaison - Cordoba

Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück)

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 21.4., 18.30 Uhr

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 22.04.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 22.04.2017 | Das Erste

Stand: 21.04.2017, 08:01