Im Champions-League-Achtelfinale 5:1 zu gewinnen ist eine Ansage - beide Spiele mit 5:1 zu gewinnen ist eine zünftige Machtdemonstration. Die Bayern ließen dem FC Arsenal in der Runde der letzten 16 keine Chance und bestätigten ihre hervorragende Frühjahrsform. Fast noch furcheinflößender - trotz des klaren Sieges äußern sich die Protagonisten kritisch zur eigenen Leistung.

Mats Hummels im Zweikampf mit Marco Fabian

Auch in der Bundesliga läuft es: Der FC Bayern führt die Tabelle mit sieben Punkten vor Leipzig an, so einen Vorsprung zu diesem Zeitpunkt haben die Münchner noch nie verspielt. Am vergangenen Wochenende wurde dem 1. FC Köln mit beeindruckender Souveränität die erste Heimniederlage der Saison beigebracht. Die fünfte Meisterschaft in Folge mit klarem Vorsprung scheint nur noch Formsache zu sein.

In dieser Saison haben die Bayern überhaupt erst ein Spiel verloren, mit 0:1 in Dortmund am 11. Spieltag. Zu Hause ist die Bayern-Bilanz noch beeindruckender, seit Beginn der letzten Saison wurde in allen Wettbewerben ein einziges Heimspiel verloren, am 2. März 2016 mit 1:2 gegen Mainz 05 - das ist mittlerweile über ein Jahr her.

Mehr Gegenwehr durch die Eintracht?

Ob ausgerechnet Eintracht Frankfurt den Erfolgslauf der Bayern beenden kann? Gegen Freiburg kassierte Frankfurt zuletzt die vierte Niederlage in Folge.

Hoffnung dürfte den Frankfurtern allerdings das Hinspiel machen. Trotz zweimaligen Rückstandes holte die Eintracht ein 2:2, dabei traf Marco Fabian sogar in Unterzahl, nachdem Szabolcs Huszti in der 65. Minute die Ampelkarte gesehen hatte. Für den FCB war es im Übrigen das einzige Saisonspiel in der Bundesliga mit mehr als einem Gegentreffer, für Fabian sein bis heute letztes Tor.

Die Bayern müssen sich auf jeden Fall auf mehr körperliche Gegenwehr einstellen als zuletzt. Köln sah am vergangenen Wochenende gegen die Bayern keine Karte, bei Schalke wurde nur Badstuber verwarnt (er sah später noch Gelb-Rot), beim HSV nur Douglas Santos. Frankfurt kommt jetzt mit der Empfehlung von 60 Gelben Karten und sechs Platzverweisen.

Unglaubliche Zahlen bei Martinez

Und wieder mit einem Teil der Stammverteidigung: David Abraham hat seine Rot-Sperre abgesessen, Jesus Vallejo fehlt noch verletzt. Damit kann Trainer Niko Kovac immerhin auf zwei Drittel seiner Lieblings-Dreierkette zurückgreifen - mit Abraham und dem umsichtigen Makoto Hasebe.

Bei den Bayern beginnt am Samstag eine Abschiedstournee: Xabi Alonso wird seine Laufbahn im Sommer beenden, wie er am Donnerstag bekannt gab.

red/dpa/sid | Stand: 10.03.2017, 08:00