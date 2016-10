Von dieser Bilanz träumen sämtliche seiner Kollegen: Gladbachs André Schubert verlor in seiner Trainerkarriere noch nie gegen den FC Bayern München. Gut, er traf auch erst zwei Mal auf den Rekordmeister - dabei holten Schubert und seine "Fohlen" in der vergangenen Saison aber vier Punkte. Zu Hause gewann Gladbach mit 3:1, in München trennten sich beide Teams 1:1.

Gladbach: Keine Auswärtsmacht

Gegen eine Fortsetzung dieser Serie spricht allerdings die Auswärtsschwäche der Gladbacher. Saisonübergreifend gewann die Borussia nur eines der vergangenen 14 Auswärtsspiele in der Bundesliga. Unter der Woche gab es dann aber mal wieder einen Sieg in der Fremde zu feiern: In der Champions League setzte sich Gladbach mit 2:0 bei Celtic Glasgow durch.

Offen ist noch, ob Schubert in München wieder auf Fabian Johnson (Erkältung), Thorgan Hazard (Knieprobleme) und Raffael (pausierte zuletzt wegen eines Muskelfaserisses) zurückgreifen kann - für den Brasilianer wäre es das 100. Bundesligaspiel im Trikot der "Fohlen".

Bayern: Auf Kimmich ist Verlass

Bayern-Coach Carlo Ancelotti hat nach dem klaren 4:1-Erfolg gegen die PSV Eindhoven einige Sorgen weniger, muss aber nach wie vor auf Franck Ribéry (Muskelfaseriss) verzichten. Kein gutes Zeichen: In fünf Bundesligaspielen mit dem Franzosen holten die Bayern die maximale Punktausbeute, in zwei Spielen ohne ihn gab es lediglich zwei Unentschieden.

Gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach gewannen die Münchner die vergangenen vier Spiele in Serie nicht - da wären Tore von Robert Lewandowski wichtiger denn je. Doch der Torschützenkönig der vergangenen Saison wartet in der Bundesliga seit vier Spielen auf einen Treffer. Wie gut, dass auf Joshua Kimmich Verlass ist. Der Nationalspieler, bis vor wenigen Wochen nicht als Torjäger bekannt, erzielte in den letzten acht Pflichtspiele gleich sieben Tore.

