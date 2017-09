Der FC Bayern teilte am Montag (18.09.17) mit, dass sich der Nationaltorhüter am linken Fuß verletzt habe. Eine genaue Untersuchung solle am Dienstag folgen.

An jenem linken Fuß hatte sich Neuer bereits im Frühjahr verletzt. Er war daraufhin operiert worden.

Monatelange Pause?

Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass Neuer möglicherweise wieder operiert werden müsse und monatelang ausfallen könne.

Stand: 18.09.2017, 16:16