Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum gewann am Sonntag (05.02.17) mit 3:2 (1:1) gegen die Norddeutschen und baute ihren Vorsprung auf den Relegationsrang 16 auf acht Punkte aus. Max Kruse (65. Minute/Foulelfmeter) mit dem 3000. Tor in der Bundesliga-Historie von Werder und Theodor Gebre Selassie (26.) trafen für die nach der Pause aufdrehenden Bremer, die nun seit fünf Spielen sieglos sind.

"Stehen zu Recht da unten"

"Das müssen wir einfach besser verteidigen" , ärgerte sich Werder-Sportchef Frank Baumann nach dem Schlusspfiff. "Das ist unser Hauptproblem, es zieht sich durch die ganze Saison. Wenn wir das nicht abstellen, wird es schwer."

Auch Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic war fassungslos: "Wir haben das Spiel unter Kontrolle, lassen den Ball gut laufen und bestrafen uns selber. Mit solchen Fehlern stehen wir zu Recht da unten. Es fehlt einfach die Cleverness. Wenn du zweimal in Führung gehst, musst du es rüberbringen. In der Nachspielzeit den Punkt noch herzuschenken, ist der Wahnsinn. Das ist jetzt Überlebenskampf pur."

Erstes Tor von Schmid

Jonathan Schmid war mit seinem ersten Saisontor (28.) vor 26.812 Zuschauern der zwischenzeitliche Ausgleich für die Augsburger gelungen, ehe Koo (79.) zum 2:2 traf. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff gelang Bobadilla sogar der umjubelte Siegtreffer. Sowohl FCA-Coach Manuel Baum als auch Trainerkontrahent Alexander Nouri bauten ihre Anfangsformationen um. Nach überstandenen Erkrankungen standen Jonathan Schmid und Paul Verhaegh genauso in der Augsburger Startelf wie Dominik Kohr.

Für den von Lazio Rom geholten Moritz Leitner war noch kein Platz im Kader. Er verfolgte mit dicker Wollmütze auf dem Kopf das Spielgeschehen von draußen. Nouri musste Änderungen vornehmen, da Verteidiger Niklas Moisander (Oberschenkelzerrung) und Stürmerstar Claudio Pizarro (muskuläre Probleme) nicht fit waren. Gebre Selassie, Ulisses Garcia und Fin Bartels ersetzten Santi Garcia, Moisander und Pizarro. Werder versuchte schon früh zu stören und präsentierte sich im Aufbauspiel auch reifer.

Bobadilla immer gefährlich

Für Gefahr sorgten aber erstmal die Augsburger, die vor dem Kräftemessen in ihrer Bundesliga-Geschichte gegen keinen anderen aktuellen Erstligisten mehr Siege als gegen Bremen (sechs) holten. Erst scheiterte der fleißige Raul Bobadilla (9.) mit einem Drehschuss an Schlussmann Felix Wiedwald, dann verpasste der bullige Stürmer per Kopf aus zehn Metern eine scharfe Flanke von Philipp Max (17.).

Die Führung gelang jedoch den Hanseaten. Robert Bauer setzte sich im Luftkampf gleich gegen drei Augsburger durch und legte auf Gebre Selassie ab, der keine Probleme mehr im Abschluss hatte. Damit erzielte Werder auch im 18. Bundesligaspiel nacheinander mindestens einen Treffer. Fast im direkten Gegenzug glich Schmid aus. Bobadilla schirmte den Ball gekonnt gegen Garcia ab und passte ihn im Fallen artistisch dem Flügelmann in den Lauf - das 1:1.

Führung durch Kruse

Die Bremer bemühten sich nach der Pause, den Ball flüssig laufen zu lassen. Doch ihren Aktionen am Sechzehner der Hausherren fehlten Präzision und Entschlossenheit. Dann dribbelte sich Serge Gnabry in den Strafraum und wurde von Martin Hinteregger sowie Dominik Kohr in die Zange genommen - Foulelfmeter. Kruse verwandelte lässig. Der FCA ließ sich jedoch nicht hängen und kam noch zum Ausgleich durch Koo und kurz vor Schluss zum umjubelten Siegtreffer durch Bobadilla.

Die Augsburger haben nun von allen Bundesligisten, die nicht im Pokal beschäftigt sind, die kürzeste Zeitspanne zum nächsten Spiel: Sie müssen am kommenden Freitag (10.02.17) beim 1. FSV Mainz 05 ran. Bremen empfängt einen Tag später die aufstrebenden Gladbacher.