Angreifer des Bundesligisten FCA erleidet Knorpelschaden

Der Offensivakteur des Fußball-Bundesligisten wurde am Mittwoch (14.09.16) wegen einer Knorpelblessur im Knie operiert und wird nach Vereinsangaben "wohl für den Rest der Hinrunde ausfallen" . Der Brasilianer hatte in den bisherigen zwei Liga-Partien und zum Pokal-Auftakt zur Stammelf der Schwaben gehört und durchgespielt.

Nachdem der 28-Jährige am Mittwoch das FCA-Training verpasst hatte, sprach Coach Dirk Schuster noch allgemein von einer "Problematik im Knie" . Am Abend gab Augsburg dann die Details der Verletzung bekannt und dass die Operation bereits erfolgt und gut verlaufen sei. Augsburg empfängt im nächsten Bundesligaspiel am Sonntag den 1. FSV Mainz 05.

dpa | Stand: 14.09.2016, 20:29