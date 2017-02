"Natürlich ist das etwas Besonderes für mich, weil die Hinrunde eine Katastrophe war", so Stürmer Raul Bobadilla nach seinem 3:2-Siegtreffer am vergangenen Spieltag gegen Werder Bremen. Damit sprach er manchen im Verein aus der Seele. Dort hatte man zumindest die ersten 14 Spiele der Saison derart negativ wargenommen, dass man sich genötigt sah, den damaligen Coach Dirk Schuster Mitte Dezember zu entlassen. Ein Schritt, der auch für viel Unverständnis im Umfeld des Vereins gesorgt hatte.

Auch die offizielle Erklärung des Vereins sorgte damals eher für noch mehr Verwirrung: "Nach eingehender Analyse der aktuellen sportlichen Situation sind die Verantwortlichen des FC Augsburg zu der Erkenntnis gelangt, dass unterschiedliche Auffassungen über die weitere sportliche Ausrichtung und die Art und Weise, wie der FCA Fußball spielen will, herrschen."

Rückkehr zur Ära Weinzierl?

Manager Stefan Reuter sah sich genötigt, wenige Stunden später hinterher zu schieben, dass "die Art und Weise, wie wir spielen, nichts mehr mit dem FC Augsburg zu tun hat, wie wir ihn sehen wollen. Auch was die zukünftige Ausrichtung des FC Augsburg betrifft, ist kein Konsens da."



Reuter präsentierte damals Jugendcoach Manuel Baum als Interimstrainer. Der 37-Jährige, als Torwart nur in unteren Ligen aktiv und als Co-Trainer außer einer Station bei der SpVgg Unterhaching mit nur wenig Profierfahrung als Coach, war auch eine bewusste Entscheidung zurück zur Ära Weinzierl. Das betonte auch Reuter bei der Beförderung des damaligen Jugendcoaches zum Cheftrainer: "Da bedarf es keiner Eingewöhnungszeit, weil er seit zweieinhalb Jahren im Verein ist, sehr viele Spiele und sehr viele Trainingseinheiten gesehen hat."

Manuel Baum und Stefan Reuter

Man müsse "eine gemeinsame Idee sehen", hatte Reuter nach der Trennung von Schuster gesagt. Auch Baum schob bei seiner Vorstellung hinterher, dass er eine Mannschaft möchte, "die Bock hat, Bälle zu erobern und die schnell umschaltet" und propagierte damit den von Weinzierl in Augsburg installierten Spielstil. Anders als sein Vorvorgänger Weinzierl, der aus einer eher starren Grundausrichtung heraus über am Reißbrett entworfene Spielzüge den Erfolg suchte, lässt sich nach fünf Ligaspielen festhalten, dass Baum sein Team deutlich flexibler agieren lassen möchte.

Taktische Marschroute nach Situation

Ließ er bei seinem Debüt je nach Spielsituation noch ein 4-4-2 ran, das bei gegnerischem Ballbesitz zu einem 4-4-1-1 nur auf der Offensivposition seine Grundformation änderte, sah das eine Woche später bereits schon anders aus. Nach nicht einmal einer Woche unter seiner Regie agierte der FCA bereits beim BVB deutlich variabler: Mit einer Dreierkette als Grundformation, die durch die beiden Außenspieler bei gegnerischem Ballbeseitz zu einer Fünferkette wurde, verteidigte Augsburg ein 1:1-Remis in Dortmund. Dabei lief die Mannschaft phasenweise im 3-4-3 über den Platz, aber auch im 5-3-2 sah man das Team den Platz beackern.

Nach einem guten Monat unter seiner Ägide ließ Baum gegen die in dieser Saison starken Hoffenheimer sein Team dann bereits im deutlich offensiveren 4-1-4-1 auflaufen. Es war jedoch ein von der Taktik geprägtes, nach Torschüssen, Ballbesitz und Zweikämpfen ausgeglichenes Spiel, die Gäste profitierten bei ihrem 2:0-Erfolg in Schwaben besonders vom günstigen Spielverlauf.



Sie trafen kurz nach der Pause und legten dann clever bei einem ihrer Konter Mitte der zweiten Halbzeit nach. Das Baum-Team kreierte über das gesamte Spiel nur wenig hochkarätige Chancen, die Durchschlagskraft fehlte der Mannschaft, ähnlich wie bereits in den 14 Spielen unter Dirk Schuster, als das Team nur elf Tore geschossen hatte. Der taktische Fortschritt war jedoch unverkennbar, das Team suchte immer wieder spielerischen Lösungen, um in den Starfraum zu gelangen.

Rückkehrer um Bobadilla spielen in die Karten

Abhilfe kam aus den eigenen Reihen: Bobadilla, wie sein Sturmpartner Alfred Finbogason über weite Strecken der Hinrunde verletzt, spielte in Wolfsburg und gegen Bremen von Beginn an. Seine Physis half dem Team und versetzte seine Teamkollegen hinterher in Euphorie: "Er ist ein Steinmensch. Wahnsinn, wie er alle wegboxt", huldigte Verteidiger Georg Teigl seinem Teamkollegen nach dessen Siegtor gegen Werder in der Nachspielzeit. "Wie er einen Ball abschirmen kann, wenn er angespielt wird, wie ekelhaft er dann dem Gegenspieler gegenüber ist", so Baum und "Er hat eine Wucht, er hat eine körperliche Präsenz, er macht es sehr intelligent, in den Mann reinzuarbeiten." Sein Punch ist eine neue, alte Qualität des Kaders.

Baum bringt jetzt zusätzlich auch die Rückkehr von Mittelfeldmann Daniel Baier - nach einer Spielpause wegen Beschwerden an der Achillessehne - zusätzliche Flexibilität im zentralen Mittelfeld. Auch durch Neuzugang Moritz Leitner hat Baum jetzt mehr Breite im Kader. Sollte das Team auch in Mainz gewinnen, dürfte mit dann 27 Punkten und noch 14 ausstehenden Spielen der Abstiegskampf ohne den FCA stattfinden.

Das Team hat sich weiterentwickelt und der Coach kann auf ruhige Zeiten hoffen, um weiter an seiner Spielidee zu feilen. "Wir sind überzeugt, dass Manuel Baum der richtige Trainer ist, um die Philosophie des FC Augsburg im Sinne des Vereins umzusetzen und weiterzuentwickeln," sagte der Manager, als der Interimstrainer Baum kurz nach Weihnachten zum Cheftrainer befördert wurde.

Stand: 09.02.2017, 10:58