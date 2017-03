Kapitän Paul Verhaegh hatte mächtig den Kaffee auf: " So gewinnt man einfach kein Spiel ", sagte der Augsburger nach der klaren 0:3-Niederlage auf Schalke am vergangenen Wochenende. Die Pleite macht den Augsburgern schmerzlich deutlich, worum es geht in dieser Spielzeit, trotz temporärer Fortschritte: Das nackte Überleben im Oberhaus. Durch die Punktgewinne der Konkurrenz aus Wolfsburg, Hamburg (Siege) und Ingolstadt und Bremen (immerhin Unentschieden) ist der FCA wieder mittendrin in der Verlosung, die niemand gewinnen mag. Zwei Püntkchen sind es gerade mal bis auf Rang 16.

Freiburg ist wohl aller Abstiegssorgen ledig

Ganz anders die Lage in Freiburg - die Breisgauer grüßen nach dem Punktgewinn gegen Hoffenheim von Rang acht. Der SC Freiburg hat 34 Punkte auf dem Konto und damit schon genauso viele wie in der kompletten Abstiegssaison 2014/15. Mit dem Abstieg sollten die Breisgauer in dieser Saison vermutlich rein gar nichts zu tun haben. Anteil daran haben auch die Stürmer Florian Niederlechner und Maximilian Philipp, die für vier der vergangenen fünf Tore verantwortlich zeichnen. Vor allem Philipp traf bereits acht Mal in dieser Saison und ist damit einer der erfolgreichsten "Jungstürmer" der Liga. Niederlechner hat immerhin schon sieben Treffer auf der Habenseite.

Warum? Die Elf von Christian Streich setzt ihre starke Hinrunde nahtlos fort. Der SCF hat im Kalenderjahr 2017 nur drei der acht Bundesliga-Spiele verloren - gegen Bayern, Dortmund und Mönchengladbach. Also just die drei besten Mannschaften seit der Winterpause. Gegen die kann man mal verlieren.

Augsburg heimschwach, Freiburg auswärtsstark

Noch mehr schlechte Nachrichten für Augsburg: Besonders gefährlich sind die Freiburger in der Fremde. Die Streich-Elf verlor nur eins der letzten sechs Auswärtsspiele. Die Augsburger dagegen tun sich vor eigenem Publikum schwer, siegten nur drei Mal in zwölf Versuchen und holten nur 13 ihrer 28 Punkte in der heimischen Arena. In der Heimtabelle liegt man somit auf Relegationsrang 16.

Eine positive Statistik aus Augsburger Sicht gibt es dann doch: Der FCA hat gegen Freiburg noch kein Heimspiel verloren, auf zwei Remis folgten zuletzt zwei Heimsiege gegen die Breisgauer. Gegen keinen aktuellen Bundesligisten hat der FCA eine bessere Heimbilanz. Auf dieser Hoffnung zumindest lässt sich aufbauen aus Augsburger Sicht.

Stand: 17.03.2017, 08:00