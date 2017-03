Die Leipziger feierten in der Bundesliga schon 15 Siege, dafür benötigten sie gerade mal 22 Spiele. Zum Vergleich: die Augsburger standen nach ihren ersten 22 Bundesliga-Partien bei drei Siegen, für die ersten 15 Siege brauchten sie 65 Spiele, also fast zwei komplette Spielzeiten.

Kein Wunder, dass RB nach zuletzt zwei Siegen hintereinander und zehn Punkten Vorsprung auf Platz vier so langsam für die Champions League geplant werden darf. Dabei überzeugt Leipzig auch damit, keine Anlaufzeit zu brauchen - immer wieder überraschen sie die Gegner mit überfallartigen Angriffen in den Anfangsminuten. So stehen für RB nun schon acht Saisontore in den ersten sechs Minuten zu Buche.

Starkes Trio in der Offensive

Wenn Timo Werner, Emil Forsberg und Naby Keita zu wirbeln beginnen, sind die Gegner nicht zu beneiden. An 22 der letzten 24 Leipziger Tore war zumindest einer dieser drei als Vorbereiter oder Schütze beteiligt. Vor allem Werner und Forsberg finden sich immer wieder.

Augsburg holt oft auf

Doch der FCA braucht keine Angst zu haben, mal hinten zu liegen. Denn zuletzt in Darmstadt (2:1) gewann Augsburg bereits zum vierten Mal in dieser Saison nach einem Rückstand, so oft schaffte das kein anderes Team - gegen Werder und bei den Lilien traf jeweils Raul Bobadilla spät zum Sieg).

Auch in der Defensive stimmt es bei den Augsburgern. Die 28 Gegentore nach 22 Spieltagen bedeuten für den FCA zu diesem Zeitpunkt einen neuen Rekord in der Bundesliga. In der Defensive agieren die Schwaben in der Regel sehr diszipliniert.

red/dpa/sid | Stand: 03.03.2017, 08:00