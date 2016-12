FC Augsburg macht Baum zum Cheftrainer

"Wir sind überzeugt, dass Manuel Baum der richtige Trainer ist, um die Philosophie des FC Augsburg im Sinne des Vereins umzusetzen und weiterzuentwickeln. Daher wollen wir langfristig mit Manuel Baum zusammenarbeiten" , sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter.

Der FC Augsburg ist derzeit Zwölfter in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Mitte Dezember hatte sich der Verein von Trainer Dirk Schuster getrennt. Der bisherige Nachwuchstrainer Baum hatte sich anschließend mit vier Punkten aus zwei Spielen empfohlen.

Viele Verletzte

Die bisherige Saison der Augsburger war vor allem durch viele Verletzte in der Offensive gekennzeichnet. So fehlen mit Alfred Finnbogason, Cajuby und Raul Bobadilla wichtige Angreifer. Die Folge: Der FCA schoss in 16 Bundesligaparteien lediglich 13 Tore.