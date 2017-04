In letzter Zeit beginnen Artikel über den FC Augsburg in etwa so: Der FC Augsburg befindet sich im freien Fall. Besonders kreativ ist das vielleicht nicht, aber richtig. Zwei Punkte aus sechs Spielen und eine Englische Woche mit drei Niederlagen lassen keinen anderen Schluss zu. Der FC Ingolstadt ist auf dem ersten Abstiegsplatz bis auf einen Punkt an die Augsburger auf dem Relegationsrang herangerückt. Vor zwei Wochen betrug der Abstand zwischen den Beiden noch zehn Punkte.

Die Augsburger versuchen deshalb alles, um das Ruder wieder rumzureißen. Am Mittwoch (12.04.2017) verabschiedete sich die Mannschaft in ein Kurztrainingslager an einen geheimen Ort. Trainer Manuel Baum will dort seine Schützlinge vor allem psychologisch auf das Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag einstellen. "Wichtig ist, den Kopf frei zu bekommen und das ein oder andere gemeinschaftlich machen ", sagte Baum.

Baum muss liefern

Auch der Trainer selbst steht unter Druck. Nach der 0:2-Niederlage bei Hertha BSC am vergangenen Spieltag haben die FCA-Verantwortlichen eine Krisensitzung anberaumt, sich dann aber für den Trainer ausgesprochen. Baum gab sich gelassen: "Für mich persönlich hat sich die Frage gar nicht gestellt, was meine Zukunft angeht" , sagte er. Fakt ist aber: Baum muss jetzt liefern. In Berlin ließen die Augsburger alles vermissen, was es im Abstiegskampf braucht: Kampf und Laufbereitschaft. Nur Köln und Bayern laufen im Schnitt weniger Kilometer pro Spiel als der FC Augsburg. Und die spielen nicht gegen den Abstieg.

Ein Hoffnungsschimmer für die Augsburger: Gegen den 1. FC Köln hat man seit sechs Spielen nicht mehr verloren. In den letzten vier Partien gab es zudem kein Gegentor. Und beim FC läuft es auswärts derzeit nicht rund. In den letzten vier Gastspielen holte das Team vom Peter Stöger nur einen Punkt. Und in Augsburg hat Köln noch nie gewonnen.

Augsburg ist Modestes Angstgegner

Am vergangenen Spieltag kam dann auch noch die Pleite im Derby gegen Mönchengladbach und der damit verbundene Absturz auf Rang sieben dazu. Auch die Kölner stehen also unter Zugzwang, soll es mit der Qualifikation für die Europa League klappen.

Die wichtigste Personalie der Kölner ist zweifelsohne Anthony Modeste. Der Stürmer war in der bisherigen Saison an 63 Prozent aller Kölner Tore beteiligt, 23 von 41 Toren erzielte er dabei selbst. Gegen Mönchengladbach gelangen Modeste ein Tor und eine Vorlage. Der FC Augsburg ist aber so etwas wie der Angstgegner des Franzosen, denn gegen die Fuggerstädter traf Modeste noch nie.