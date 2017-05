Rückschlag für Dortmund, Augsburg fast gerettet

Tuchel beorderte Matthias Ginter auf Weigls Position, Lukasz Piszczek rückte nach hinten und Erik Durm ins Team. Über die umgebaute rechte Seite brach wenig später Max durch, dessen Schuss lenkte Bürki vor Finnbogasons Füße - 1:0 Augsburg. Aubameyang antwortete nach Zuspiel von Shinji Kagawa prompt. FCA -Torhüter Andreas Luthe, der kurzfristig für Marwin Hitz (Hüftprobleme) ran musste, war ohne Abwehrchance. Kurz vor der Pause hatte Dortmund Pech, als Jeffrey Gouweleeuw den Ball im Augsburger Strafraum per Hand spielte, der Elfmeterpfiff aber ausblieb (42.).

In der zweiten Halbzeit wurde die Dortmunder Überlegenheit immer klarer. Der BVB drängte Augsburg oft tief in die eigene Hälfte, ließ aber beste Chancen aus. Borussia Dortmund empfängt damit am letzten Spieltag Werder Bremen. Nur ein Sieg sichert den Dortmundern dabei die direkte Qualifikation für die Champions League. Augsburg muss derweil in Hoffenheim antreten, wo die Schwaben noch einen Punkt benötigen, um sicher den Klassenerhalt klar zu machen.

Thema in: Thema in: Sportschau, Samstag, 13.5., 18 Uhr