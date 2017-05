Der FC Augsburg hat nach dem unglücklichen Unentschieden gegen Gladbach derweil ganz andere Sorgen, denn das Team von Trainer Manuel Baum könnte durchaus noch auf den Relegationsplatz abrutschen - sogar der direkte Abstieg ist noch möglich.

Rechnen mit dem FCA

Augsburg reicht unter Umständen aber sogar ein Remis zum Klassenerhalt, dann muss Wolfsburg verlieren und der HSV darf nicht gewinnen.

Bei einem Sieg hat Augsburg mehrere Rettungs-Optionen: Eine Niederlage von Wolfsburg oder kein Sieg von Mainz oder kein Sieg des HSV oder im Falle eines HSV-Sieges ein Remis von Wolfsburg. "Ich bin absolut überzeugt, dass wir die Klasse mit dieser Mannschaft halten werden" , gibt sich FCA-Trainer Manuel Baum zuversichtlich.

Jubiläum für Altintop

Halil Altintop wird so oder so etwas zu feiern haben. Altintop steht vor seinem 350. Bundesliga-Spiel. In der Geschichte erreichten bisher nur zwei Ausländer dieses Jubiläum: Claudio Pizarro und Levan Kobiashvili. Und noch ein Rekord: Altintop wurde bislang 139 Mal in der Bundesliga ausgewechselt - so oft wie sonst nur Gerald Asamoah.

