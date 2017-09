Nun ist also England mit seinen superreichen Klubs wie Manchester City, United, Chelsea, Liverpool und Arsenal erwartungsgemäß vorbeigezogen. Zukünftig drohen die französischen Top-Klubs Paris St. Germain und AS Monaco den gleichen Weg zu gehen. Und selbst die italienischen Klubs, die international vor wenigen Jahren noch regelrecht am Boden lagen, scheinen die Zeichen der Zeit erkannt zu haben und steuern gegen: Während Juventus Turin, SSC Neapel und der AS Rom in der Champions League noch schwächelten, sind die drei italienischen Vertreter in der Europa League, AC Mailand, Lazio Rom und Atalanta Bergamo in dieser Woche mit drei Siegen in den Wettbewerb gestartet.

Bedenklich - Fans bleiben daheim

Bedenklich für die deutsche Liga ist - neben sporlichen Offenbarungseiden wie Freiburgs Ausscheiden in der Europa-League-Qualifikation gegen den FK Domzale - auch das offensichtlich fehlende Fan-Interesse an internationalen Spielen. Während die Kölner Fans ihr Europa-Comeback mit einer großen Menschen-Prozession nach London feierten, gab es aus Hoffenheim und Berlin eher deprimierende Nachrichten: Rund 15.000 Fans waren nach Sinsheim gekommen, um die TSG gegen Sporting Braga live zu beobachten. Und im riesigen Berliner Olympiastadion verloren sich nur etwa 25.000 Anhänger, um dem faden 0:0 gegen Athletic Bilbao beizuwohnen. Das alles ist noch kein Drama am ersten Spieltag der internationalen Ligen - Warnzeichen sind es aber allemal.

Stand: 15.09.2017, 09:39