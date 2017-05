Nachdem die 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg und damit das Verpassen des Aufstiegs feststanden, stürmten am Montagabend (29.05.2017) Braunschweiger Fans das Spielfeld. Die Polizei musste eingreifen, um die VfL-Anhänger zu schützen. Die Wolfsburger Spieler mussten in der Kabine feiern, erst später kamen sie noch einmal kurz durch einen Hinterausgang, um mit den eigenen Fans den verhinderten Absturz in die 2. Bundesliga zu genießen.