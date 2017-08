Elf Fakten zum Bundesligastart

Eurosport darf künftig 30 Erstliga-Spiele am Freitag, darunter auch das Eröffnungsspiel, fünf Spiele am Sonntag und fünf am Montag übertragen. Sky zeigt alle anderen Spiele live, das ZDF das Eröffnungsspiel der 1. Liga ab und vier weitere Partien: je ein Spiel am 17. und 18. Spieltag sowie die Relegation zur 2. Bundesliga. Am Montagabend zeigt RTL Nitro Zusammenfassungen, so auch das Aktuelle Sportstudio im ZDF am Samstagabend. On-demand im Internet zeigt DAZN Zusammenfassungen von den Spielen, Sky aber erst ab 24 Uhr des Spieltages.

Videobeweis: Entschieden wird in Köln

Die neue Technik soll im Falle von Entscheidungen über Tore, Strafstöße, Rote Karten sowie Spielerverwechselungen den Schiedsrichter unterstützen. Greift der Video-Assistent ein, zeigt der Schiedsrichter auf dem Platz durch das Anlegen der Hand ans Ohr an, dass Kommunikation stattfindet und das Spiel unterbrochen ist. In Absprache mit mindestens einem Supervisor weist der Videoassistent, der in der Zentrale in Köln sitzt, den Schiedsrichter auf klare Fehler hin, dieser behält aber die letzte Entscheidung. Bei einer Änderung seiner Entscheidung oder für den Fall, dass er selbst die Spielszene auf einem Monitor am Spielfeldrand anschauen wird, zeichnet der Schiedsrichter dann symbolisch die Umrisse eines Bildschirms in die Luft.

Video starten, abbrechen mit Escape Hellmut Krug über Videobeweis: "Der Fußball wird gerechter" | Sportschau | 24.07.2017 | 02:06 Min. | Verfügbar bis 24.07.2018 | Das Erste

Fußball-Fans müssen zum Saisonstart in der Bundesliga noch auf Bewegtbilder von einem möglichen Videobeweis auf den Stadionleinwänden verzichten. Die Zuschauer werden über die Überprüfung einer Schiedsrichter-Entscheidung zunächst durch ein entsprechendes Logo auf den Videowänden informiert, auf Videos wird an den ersten beiden Spieltagen noch verzichtet.