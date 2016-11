17. Spieltag

Die Begegnung im Schwarzwald-Stadion bildet am Freitag, 20. Januar, den Auftakt des 17. Spieltags, mit dem die Hinrunde abgeschlossen wird. Die ARD überträgt ab 20.30 Uhr live. Die Rückrunde beginnt anders als üblich erst eine Woche später, da die Saison mit Rücksicht auf die Olympischen Spiele in Rio erst am 26. August 2016 gestartet war.

Am Mittwoch gab die Deutsche Fußball Liga ( DFL ) die Ansetzungen bis einschließlich des 20. Spieltags bekannt. Die weiteren Freitagspartien bestreiten Schalke 04 und Eintracht Frankfurt (27. Januar), der Hamburger SV und Bayer Leverkusen (3. Februar) sowie der 1. FSV Mainz 05 und FC Augsburg (10. Februar).

Die 2. Bundesliga startet eine Woche später mit dem 18. Spieltag in das neue Jahr. Im ersten Montagsspiel empfängt Bundesliga-Absteiger Hannover 96 am 30. Januar den 1. FC Kaiserslautern.

Stand: 02.11.2016, 12:37