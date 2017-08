Mittelfeld - Karim Bellarabi (Bayer 04 Leverkusen): So langsam scheint Karim Bellarabi wieder in die Form zu gelangen, in der er vor seiner schweren Muskel-Verletzung in der vergangenen Saison war. 45 Sprints zog der Offensivspieler auf der rechten Außenbahn gegen Hoffenheim an, spielte wie aufgezogen. Dass der 27-Jährige einen Treffer erzielte, war geradezu zwangsläufig. Allerdings benötigte er dafür sieben Torschüsse und damit ebenfalls die meisten der Werkself. Mit ein wenig mehr Spielpraxis dürfte er auch wieder in Sachen Effektivität zulegen.