Abwehr - Naldo (Schalke 04): Bei Standards ist Naldo einfach eine Urgewalt. Auch im Spiel gegen den VfB Stuttgart wuchtete sich der Schalker Defensivmann nach einem Freistoß von Daniel Caligiuri im Strafraum der Schwaben hoch und netzte zum wichtigen 1:0 für sein Team ein. Für den Brasilianer war es bereits der fünfte Saisontreffer. Naldo überzeugte aber auch in der Defensive und bei der Spieleröffnung. Zudem durfte er sich über einen Rekord freuen: Der 35-Jährige hat jetzt 337 Bundesligaspiele absolviert, so viele wie kein Brasilianer vor ihm. Behält er seine aktuelle Form und Fitness, darf er sich sogar Chancen auf eine WM -Teilnahme in diesem Jahr machen. Nationaltrainer Tite sagt: "Wir haben Naldo im Blick."