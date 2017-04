Mittelfeld - Thiago Alcantara (Bayern München)

Bayern Münchens Thiago Alcantara bestätigte auch gegen den FC Augsburg seine herausragende Form in diesen Wochen. Der 25-jährige Spanier blüht unter Trainer Carlo Ancelotti weiter auf. Er kurbelte das Spiel des Rekordmeisters im Mittelfeld an, durfte sich beim 4:0 sogar selbst in die Torschützenliste eintragen. Die Augsburger konnten angesichts dieses Powerplays von Thiago & Co. nichts ausrichten.