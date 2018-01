Tor - Timo Horn (1. FC Köln): Die Kölner glauben wieder an das Wunder, der FC kann sogar wieder zu Null spielen. Das liegt auch an Timo Horn. Der Keeper, der in der Hinrunde den einen oder anderen Wackler hatte, ist wieder eine Bank im Tor. Gegen den Hamburger SV verhinderte er in der 40. Minute gegen Filip Kostic den Ausgleich und ebnete damit kurz vor der Pause den Weg zum Kölner Auswärtssieg.