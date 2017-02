Abwehr: Kyriakos Papadopoulos (Hamburger SV):

Ausgerechnet der Mann, der in Leverkusen aussortiert und abgeschoben wurde, stürzt Bayer noch tiefer in die Krise – und sorgt beim HSV wieder für Hoffnung. Aber auch über seinen wuchtigen Kopfballtreffer hinaus war „Papa“ der überragende Hamburger: Hochkonzentriert in der Defensive, aber auch Antreiber in der Offensive: Seine vier Torschüsse waren Bestwert aller Spieler auf dem Platz, dazu auch weit vorne bei den gewonnenen Zweikämpfen und den Ballkontakten.