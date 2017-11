Angriff: Sandro Wagner (TSG 1899 Hoffenheim): Cool, cooler, Wagner. Wie immer von den gegnerischen Fans in vielen Szenen angefeindet, aber das stachelt den TSG-Stürmer nur an. Eiskalt verwandelte er den Elfmeter zur Vorentscheidung und machte per Volleyschuss auch noch den Deckel auf das Spiel in Köln.