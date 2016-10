Angriff - Vedad Ibisevic (Hertha BSC):

Beim inzwischen in die 2. Liga abgestürzten VfB Stuttgart werden sie sich fragen, warum sie den Bosnier im vergangenen Sommer aussortiert haben. In Berlin trifft der Kapitän weiter wie er will, zeigte auch gegen den HSV seine beeindruckende Effizienz und Ruhe vor dem gegnerischen Kasten. Seine beiden, spielentscheidenden Treffer fielen mitten hinein in die Drangphase des Gegners und machten den Tag für den Stürmer, der in der Nacht zuvor Vater geworden war, perfekt. Beim Wiegen seines Kindes muss sich der Stürmer bei seinen offenbar wesentlich versierteren Kollegen noch Tipps abholen.