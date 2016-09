Mittelfeld - Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach)



Was für eine Premiere: Erstmals in dieser Bundesliga-Saison stand Mahmoud Dahoud in der Mönchengladbacher Startelf. Gegen Ingolstadt spielte er vorgezigen eine Art Raffael-Ersatz, gab die meisten Torschussvorlagen seiner Mannschaft ab und bereitete auch das entscheidende 2:0 von Oscar Wendt vor, das den zehnten Liga-Heimsieg in Folge für die Fohlen bedeutete. Über drei Viertel seiner Zuspiele kamen bei den Mitspielern an. Dazu spulte er auch wieder mit 12,6 Kilometern ein großes Laufpensum ab.