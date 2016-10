Angriff - Sandro Wagner (1899 Hoffenheim):

Gegen Bayer Leverkusen erzielte Sandro Wagner seinen vierten Saisontreffer und bereitete zudem die 1:0-Führung durch Teamkollege Kerem Demirbay vor. Damit hatte der Angreifer erneut großen Anteil am Erfolg seines Teams, das in Leverkusen den vierten Sieg in Folge feierte. Wagner schaffte nicht nur Räume für seine Mitspieler und setzte sie - in dem er sich regelmäßig zurückfallen ließ - gut in Szene, sondern war auch eiskalt vor dem Tor. Der Neuzugang aus Darmstadt ist inzwischen voll angekommen im Kraichgau.