MITTELFELD - Vladimir Darida (Hertha BSC): Seine Unauffälligkeit macht ihn so auffällig: Der 26-Jährige ist meist nie da zu finden, wo die ganz spektakulären Dinge in einem Spiel geschehen. Und dennoch er so wichtig für sein Team. Auch gegen den FC Augsburg war der Tscheche mit 12,47 Kilometern trotz vorzeitiger Auswechslung der laufstärkste Spieler aller Akteure auf dem Platz. Er absolvierte die meisten Sprints (22) und natürlich auch die meisten Läufe (97) der Herthaner und war scheinbar überall gleichzeitig auf dem Platz. Dass er sogar zweimal gegen den FCA aufs Tor schoss, war eine Dreingabe, die es aber nicht unbedingt gebraucht hätte, um aus seinem Team heraus zu stechen.