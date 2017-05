ANGRIFF: Timo Werner (RB Leipzig): So richtig kann Timo Werner seinen Lauf in dieser Saison auch selbst nicht glauben. Der Angreifer der Leipziger hat in Berlin bereits seinen vierten Doppelpack in dieser Saison erzielt. Seine 37 Sprints und damit die meisten schnellen Läufe in dieser Partie hat Werner aber nicht nur für die Umsetzung zu seinen Treffern genutzt. Der 21-Jährige ist auch stets der erste Angreifer, wenn es darum geht, die gegnerische Defensive in Schwierigkeiten zu bringen. Diese Mischung aus Erfolgshunger und Mannschaftsgeist ist die besondere Note von Timo Werner.