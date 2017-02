Abwehr: Aytac Sulu (SV Darmstadt 98)

Der Darmstädter Kapitän knüpfte endlich mal wieder an alte Zeiten an. Eine der besten Zweikampfquoten des Spieltages (81,8%) belegt die Effizienz des "Lilien"-Verteidigers. Dass die Dortmunder im Angriff kaum etwas zustande brachten, lag auch an Sulu, der abräumte, was abzuräumen war.