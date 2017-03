Luiz Gustavo ( VfL Wolfsburg): Als umsichtiger Lenker und bissiger Zweikämpfer gab der Brasilianer in Leipzig den Rhythmus bei den "Wölfen" vor. Zwar foulte Gustavo am häufigsten (3 Mal) und sprintete am seltensten (10 Mal), aber Präsenz und Stellungsspieler machten ihn an diesem Tag für den Wolfsburger Erfolg unverzichtbar.