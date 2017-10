Tor - Peter Gulacsi (RB Leipzig): Die Leipziger suchen ja bekanntlich mittel- oder langfristig eine neue Nummer eins – aber warum eigentlich? Wenn Peter Gulacsi immer so hält wie beim 2:1 in Köln, wird sich die Frage vermutlich erledigen. Neun Schüsse bekam er auf sein Tor, achtmal parierte er teilweise herausragend. Ob Cordoba, Bittencourt oder Jojic – die FC-Offensiven verzweifelten reihenweise am reaktionsstarken Ungarn.