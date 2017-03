Kyriakos Papadopoulos (Hamburger SV ): Das Hamburger Kraftpaket sorgte mit Präsenz und Wucht für viel Stabilität in der Abwehr. Der 25-Jährige nahm mit seinen Zweikämpfen den Frankfurtern jede Lust darauf, in den Strafraum der Gäste einzudringen. Mit seiner Gestik peitschte Papadopoulos seine Mitspieler außerdem immer wieder nach vorne. So ein Mann ist im Abstiegskampf Gold wert.