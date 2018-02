Abwehr - Sven Bender (Bayer Leverkusen): Es lag an ihm, dass die Freiburger nur wenig Offensivgeist entfalten konnten. Blockte Schüsse ab und warf sich in die Zweikämpfe, von denen er 64 Prozent gewann. Kaum ein zweiter Profi in Deutschland steht für eine ähnlich leidenschaftliche Zweikampfführung wie Bender. Fast der gesamte Spielaufbau lief über ihn, was 102 Ballbesitzphasen belegen. Strahlte Siegermentalität aus.