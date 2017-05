ABWEHR: Lamine Sané (Werder Bremen): Der zentrale Werderaner in der Dreierkette hatte die offensiven Berliner - insbesondere Mittelstürmer Ibisevic - völlig im Griff. Sané schaltete sich häufig nach vorne ein, auch dank ihm ging die Aufholjagd der Bremer auf die Europa-League-Plätze weiter. Vor dem Spiel hatte er gesagt: "Jeder Spieler, jeder im Verein würde sich freuen, Europa League zu spielen. Wir sind motiviert." Nun kommt es in einem vorentscheidenden Spiel in Köln auch auf Sané an.