Tor - Felix Wiedwald (Werder Bremen): Es ist ein Hin und Her im Bremer Tor in dieser Saison. Momentan aber hat Felix Wiedwald die Nase vor Teamkollege Jaroslav Drobny. Beim 2:0-Sieg gegen Darmstadt 98 stellte der 26-Jährige einmal mehr unter Beweis, warum Trainer Alexander Nouri in diesen Tagen auf ihn baut. Vor allem in der ersten Halbzeit musste Wiedwald mehrfach in höchster Not eingreifen, hatte einmal auch Glück, dass ihm der Pfosten half. Am Ende stand die Null - zum dritten Mal überhaupt erst bei den Bremern in dieser Saison.