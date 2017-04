ABWEHR: Aytac Sulu ( SV Darmstadt 98): Der Darmstädter Kapitän warf sich in jeden Zweikampf und klärte mehrmals in höchster Not vor dem eigenen Tor. Krönte seine starke Leistung mit dem Treffer zum 1:0. Für einen Verteidiger mit starken 60 Prozent gewonnenen Zweikämpfen. Ein Vorbild an Einsatz und Kampfgeist.