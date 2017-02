Mittelfeld - Thomas Müller (FC Bayern München): Seine Torquote ist nach wie vor nicht toll, aber wenn Müller so spielt wie gegen Hamburg, muss sie das auch nicht sein. Müller war ständig und überall unterwegs (11,1 Kilometer), legte ab, legte auf, holte Bälle. Zu drei Toren gab er die direkte Vorlage. Insgesamt war Müller an sechs der acht Münchener Treffer in der Entstehung beteiligt. Da kann man nicht von Formschwäche sprechen.