ABWEHR - Caglar Söyüncü (SC Freiburg): Der Freiburger Innenverteidiger hat es sich scheinbar zur Aufgabe gemacht hat, immer dann da zu sein, wenn es im eigenen Strafraum so richtig brennt. Dann hält er im letzten Moment irgendein Körperteil in den Schuss des Gegners und bereinigt damit die gefährlichsten Szenen. Dass er sich immer wieder in den Angriff einschaltet und auch gegen Wolfsburg seine Kopfballstärke unter Beweis stellen wollte, ist eine besondere Stärke des 20 Jahre alten Türken.