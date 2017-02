Angriff - Serge Gnabry (Werder Bremen): In der Offensive glänzte Gnabry in seiner neuen Rolle als Freigeist im Sturm als zweite Spitze neben Max Kruse. Der Nationalspieler war von den Mainzern kaum zu bändigen, wie bei seinem Führungstreffer, als er nach einer Ecke allen Bewachern entwischte und sehenswert per Kopf vollendete. Gnabry eteiligte sich auch immer wieder in vorderster Front am frühen Pressing und half mit, den Druck auf die Mainzer hochzuhalten.