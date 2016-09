Mittelfeld - Pablo De Blasis (1. FSV Mainz 05)



Pablo De Blasis ist nur 1,66 Meter groß, aber sein Kopfballtreffer eröffnete in der dritten Minute ein verrücktes Spiel. 20 Minuten später belohnte er sich erneut, als er das 2:0 schoss, und nur vier Minuten später legte er das 3:0 auf. Immer bissig und offensiv anspielbar, stand seine Leistung sinnbildlich für die starke Mainzer Leistung in der ersten Hälfte. Seine Auswechslung in der 61. Minute nach der Roten Karte für seinen Teamkollegen Gaetan Bussmann war rein taktischer Natur. Ohne De Blasis kassierten die Mainzer drei Treffer, und der zuvor immer anspielbare De Blasis fehlte in der Offensive schmerzlich.