Abwehr - Thilo Kehrer (FC Schalke 04): Kehrer stieg bei seinem Kopfballtor am höchsten und bugsierte die Kugel per Bogenlampe in den Torwinkel. In der Abwehrarbeit verteidigte er kompromisslos und sehr offensiv. Gutes Laufpensum, starke Passquote von 78 Prozent.